Субсидії під час опалювального сезону: на українців чекають зміни

Нині триває активна підготовка до опалювального сезону, зокрема й у сфері субсидій. У Мінсоцполітики розповіли про майбутні зміни.

Що буде з субсидіями на опалювальний сезон

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що субсидії в опалювальний сезон будуть і усе активно готується до того, що кількість людей, які потребуватимуть таких виплат зросте.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Вони обов'язково будуть. Це наша пріоритетна допомога. Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік. Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребуватимуть такої послуги. І ми готуємося до цього.

Хто може отримати субсидію

Субсидія розраховується відповідно до доходу сім'ї, яка проживає на конкретно взятій території.

Субсидію собі може оформити як власник приміщення, так і його орендар або ВПО, що там проживає. Для цього потрібно звернутися до Управління соціального захисту за адресою вашого проживання.

Знадобляться такі документи:

заява за зразком;

довідка про доходи;

документ, що засвідчує право власності на визначене житло або договір оренди;

при наявності, документи, що дають право на додаткові пільги.

Розрахунок відбувається відповідно до кількості людей, які реально проживають у приміщенні. Аби отримати виплати родина має довести, що сума комунальних, яку вона отримує, не може оплачуватися відповідно до доходу сім'ї.