Старт опалювального сезону: хто може розраховувати на субсидію

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати громадяни, чий дохід не дозволяє покривати всі витрати на комунальні послуги. Хто має право на субсидію, читайте далі.

Хто зможе отримати субсидію на опалювальний сезон

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати особи, чий дохід не дозволяє самостійно покривати ці витрати, повідомляють у ПФУ.

Читайте також: У столиці стартує опалювальний сезон: які заклади першими отримають тепло

Це можуть бути як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства, що легально перебувають в Україні та проживають у житлових приміщеннях.

Відтак, оформити субсидію можуть:

зареєстрована в житлі особа, або кожен, на кого відкрито окремий рахунок;

орендар, який фактично проживає в приміщенні, навіть без реєстрації;

внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка фактично проживає в житлі без договору оренди;

індивідуальний забудовник, чий будинок ще не введений в експлуатацію, але плата нараховується;

представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.

Зверніть увагу! Під час опалювального сезону розмір субсидії зростає. З 1 жовтня розпочався перерахунок цієї допомоги у автоматичному режимі. Зокрема і для отримувачів нульової субсидії у літній період.