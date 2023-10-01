Автоматичний перерахунок субсидій: чи є у цьому списку ВПО

Цьогоріч деяким категоріям українців перерахують пільги на оплату житлово-комунальних послуг автоматично. Серед них є й внутрішньо переміщені особи.

Хто отримає з 1 жовтня перерахунок субсидії

У жовтні, а саме першого числа місяця, українцям перерахують субсидії на опалювальний сезон. Водночас її отримають не усі, але лише незначна кількість громадян.

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До осіб, які отримають автоматично перерахунок пільг:

особа, що отримала статус ВПО. При цьому договір оренди надавати необов'язково,

орендарі житла,

громадянин, зареєстрований за цією адресою,

забудовники, які не передали будинок в експлуатацію.

що кількість домогосподарств на житлову субсидію збільшиться цьогоріч. Все через зростання тарифів на електроенергію. Відтак порівняно з минулим опалювальним сезоном кількість збільшить приблизно на 20%. До речі, на сьогодні в Україні 600 тисяч домогосподарств отримують субсидію.

А от звернутися за субсидією знову будуть змушені:

ті, хто подав заяву на припинення субсидії раніше, але на цей опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;

ті, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, або ж змінився соціальний стан тощо.

Не нададуть субсидію тим, хто придбав нове авто, нерухомість, має депозит на понад 100 тисяч гривень, борги за комуналку. Крім того, субсидія не дістанеться тим, у кого хоча б один із дорослих членів сім'ї не вчиться, офіційно не працює й у нього немає статусу безробітного.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги

Відомо, що тарифи на ЖКГ в Україні не підніматимуть в опалювальний сезон. Крім того, зараз діє мораторій на підвищення тарифів до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після нього.

Тариф на світло

Зараз єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат. Економити світло можна користуючись двозонними та тризонними лічильниками. При двозонному лічильнику в нічний час кіловат електроенергії коштуватиме 1,32 гривні замість 2,64 гривні.

Тариф на воду

Вони не зміняться, хоч у липні НКРЕКП мала ухвалити постанову про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення.

Тарифи на газ

В "Нафтогазі" прийняли рішення про збереження ціни на газ – 7,96 гривні за кубометр газу. Такою вартість буде до 1 травня 2024 року.

Водночас з 1 жовтня 2023 року змінюється підхід до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів. Відтак деяким українцям зменшать тариф на доставку газу.