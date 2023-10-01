Автоматичний перерахунок субсидій: чи є у цьому списку ВПО
Цьогоріч деяким категоріям українців перерахують пільги на оплату житлово-комунальних послуг автоматично. Серед них є й внутрішньо переміщені особи.
Хто отримає з 1 жовтня перерахунок субсидії
У жовтні, а саме першого числа місяця, українцям перерахують субсидії на опалювальний сезон. Водночас її отримають не усі, але лише незначна кількість громадян.
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До осіб, які отримають автоматично перерахунок пільг:
- особа, що отримала статус ВПО. При цьому договір оренди надавати необов'язково,
- орендарі житла,
- громадянин, зареєстрований за цією адресою,
- забудовники, які не передали будинок в експлуатацію.
А от звернутися за субсидією знову будуть змушені:
- ті, хто подав заяву на припинення субсидії раніше, але на цей опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;
- ті, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, або ж змінився соціальний стан тощо.
Не нададуть субсидію тим, хто придбав нове авто, нерухомість, має депозит на понад 100 тисяч гривень, борги за комуналку. Крім того, субсидія не дістанеться тим, у кого хоча б один із дорослих членів сім'ї не вчиться, офіційно не працює й у нього немає статусу безробітного.
Якими будуть тарифи на комунальні послуги
Відомо, що тарифи на ЖКГ в Україні не підніматимуть в опалювальний сезон. Крім того, зараз діє мораторій на підвищення тарифів до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після нього.
- Тариф на світло
Зараз єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат. Економити світло можна користуючись двозонними та тризонними лічильниками. При двозонному лічильнику в нічний час кіловат електроенергії коштуватиме 1,32 гривні замість 2,64 гривні.
- Тариф на воду
Вони не зміняться, хоч у липні НКРЕКП мала ухвалити постанову про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення.
- Тарифи на газ
В "Нафтогазі" прийняли рішення про збереження ціни на газ – 7,96 гривні за кубометр газу. Такою вартість буде до 1 травня 2024 року.
Водночас з 1 жовтня 2023 року змінюється підхід до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів. Відтак деяким українцям зменшать тариф на доставку газу.