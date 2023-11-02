Субсидії взимку: які зміни відбудуться у новому опалювальному сезоні

Новий опалювальний сезон розпочався з 16 жовтня. Відповідно, субсидія буде розраховуватись на залишок місяця, без урахування періоду до запуску системи теплопостачання.

Хто може отримати субсидію

Субсидія надається як орендарям, так і власникам житла. До уваги береться саме фінансове забезпечення родини. Відповідно до теперішнього законодавства, пільги на оплату комунальних послуг призначаються домогосподарствам, якщо дохід усіх його членів на 15% нижчий за суму платіжок.

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Які документи необхідні для отримання субсидії:

заява;

декларація про доходи;

договір оренди чи свідоцтво на право власності житла.

Як отримати субсидію на опалювальний сезон

У декларацію про доходи вноситься інформація за 2 перших квартали року. Якщо пільги хоче отримати пенсіонер, то до уваги беруться його виплати за серпень.

Субсидія надається протягом усього року. Пільги змінюються відповідно до сезону:

з 1 жовтня до 30 квітня – опалювальний;

з 1 травня по 30 вересня – неопалювальний.

Якщо вам була призначена субсидія у літній період, вона перераховуватиметься автоматично. Не варто звертатися із повторною заявою і у випадку, коли на неопалювальний сезон розмір допомоги став нульовим.

Потрібно розуміти, що субсидія може надаватися як на усі ЖКП, так і на окремі послуги. Відповідно, розмір допомоги розраховується індивідуально.