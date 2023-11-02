Субсидії взимку: які зміни відбудуться у новому опалювальному сезоні
Джерело:ПФУ
Новий опалювальний сезон розпочався з 16 жовтня. Відповідно, субсидія буде розраховуватись на залишок місяця, без урахування періоду до запуску системи теплопостачання.
Хто може отримати субсидію
Субсидія надається як орендарям, так і власникам житла. До уваги береться саме фінансове забезпечення родини. Відповідно до теперішнього законодавства, пільги на оплату комунальних послуг призначаються домогосподарствам, якщо дохід усіх його членів на 15% нижчий за суму платіжок.
Читайте також Швейцарія продовжила статус захисту для українських біженців
Які документи необхідні для отримання субсидії:
- заява;
- декларація про доходи;
- договір оренди чи свідоцтво на право власності житла.
Як отримати субсидію на опалювальний сезон
Субсидія надається протягом усього року. Пільги змінюються відповідно до сезону:
- з 1 жовтня до 30 квітня – опалювальний;
- з 1 травня по 30 вересня – неопалювальний.
Якщо вам була призначена субсидія у літній період, вона перераховуватиметься автоматично. Не варто звертатися із повторною заявою і у випадку, коли на неопалювальний сезон розмір допомоги став нульовим.
Потрібно розуміти, що субсидія може надаватися як на усі ЖКП, так і на окремі послуги. Відповідно, розмір допомоги розраховується індивідуально.