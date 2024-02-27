Чи будуть зміни в наданні субсидії з 1 березня: що потрібно знати українцям

27 лютого 2024, 18:27
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Субсидія на ЖКП є важливим інструментом соціальної підтримки громадян. У березні українці зможуть продовжити користуватися можливістю отримання такої державної допомоги.

Чи будуть зміни в системі надання субсидій

У березні не передбачається жодних змін у системі надання субсидій. 

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При цьому, субсидію можуть отримати громадяни, які витрачають на комунальні послуги понад 15% від загального доходу своєї сім'ї за місяць. Важливо також зазначити, що розмір субсидії обчислюється індивідуально.

Зауважте! Для визначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім'ї за перший і другий квартали 2023 року, а також доходи у формі пенсій за серпень 2023 року.

Як нараховується субсидія

Субсидія вираховується з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб, засновано на рішенні відповідної адміністрації.

Зауважте! Інформація про нараховані субсидії заноситься до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Нововведення у сфері ЖКГ також включають мораторій на припинення надання послуг для вразливих категорій громадян, таких як:

  • особи з інвалідністю;
  • непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за віком;
  • малозабезпечені сім'ї;
  • багатодітні сім'ї.
Зверніть увагу! Для отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна подати заяву через Пенсійний фонд, Центр надання адміністративних послуг або за допомогою платформи "Дія".

Також кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання.

Через що можна втратити субсидію

  1.  Якщо є борг за комуналку за понад три місяці та він кий перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  – 680 гривень.
Зауважте! Проте навіть за таких обставин житлова субсидія може бути призначена у разі укладення договору реструктуризації заборгованості та сплати боргів.
  1. Якщо заявник вказав неточну інформацію про розмір своїх доходів та прибутків інших членів родини.
  2. Якщо заявник придбав товари чи послуги на суму понад 50 тисяч гривень.
  3. У разі зміни місця проживання заявника.
  4. У разі смерті заявника.
Автор: Катерина Добровольська