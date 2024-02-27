Чи будуть зміни в наданні субсидії з 1 березня: що потрібно знати українцям
Субсидія на ЖКП є важливим інструментом соціальної підтримки громадян. У березні українці зможуть продовжити користуватися можливістю отримання такої державної допомоги.
Чи будуть зміни в системі надання субсидій
У березні не передбачається жодних змін у системі надання субсидій.
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При цьому, субсидію можуть отримати громадяни, які витрачають на комунальні послуги понад 15% від загального доходу своєї сім'ї за місяць. Важливо також зазначити, що розмір субсидії обчислюється індивідуально.Зауважте! Для визначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім'ї за перший і другий квартали 2023 року, а також доходи у формі пенсій за серпень 2023 року.
Як нараховується субсидія
Субсидія вираховується з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб, засновано на рішенні відповідної адміністрації.Зауважте! Інформація про нараховані субсидії заноситься до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.
Нововведення у сфері ЖКГ також включають мораторій на припинення надання послуг для вразливих категорій громадян, таких як:
- особи з інвалідністю;
- непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за віком;
- малозабезпечені сім'ї;
- багатодітні сім'ї.
Також кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання.
Через що можна втратити субсидію
- Якщо є борг за комуналку за понад три місяці та він кий перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 гривень.
- Якщо заявник вказав неточну інформацію про розмір своїх доходів та прибутків інших членів родини.
- Якщо заявник придбав товари чи послуги на суму понад 50 тисяч гривень.
- У разі зміни місця проживання заявника.
- У разі смерті заявника.