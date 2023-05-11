Як переселенці можуть отримати субсидію

ВПО, які були вимушені покинути свої домівки через війну, можуть отримувати від держави субсидію або за своє старе житло, або за зміненою адресою. Щоб отримати останню потрібно зробити одну процедуру.

Що потрібно, щоб отримати субсидії

Під час оформлення соцвиплати переселенцям потрібно вказати склад домогосподарства у відповідній декларації, тобто підписувати договір оренди житла необов’язково. Оформити соцвиплати можна онлайн ("Дія", сайт та додаток ПФУ) або у державних структурах (ЦНАП, ПФУ, сільрада).

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Перед подачею заявки на субсидію потрібно підготувати такі документи:

декларація про доходи та витрати;

інформація про мешканців домогосподарства;

паспорт і реєстраційний номер картки платника податків;

довідка про статус ВПО.

Щоб дізнатися, чи назначити вам субсидію, потрібно скористатися порталом Мінсоцполітики. На сайті вводите усі потрібні дані та отримуєте доступ до інформації про виплати.

Чому можуть не призначити субсидію

Виплати можуть не надати, якщо в особи є заборгованість за комунальні послуги за 3 місяці й вона більша за 680 гривень. Щоб вирішити це питання потрібно звернутися у ЦНАП або органу місцевого самоврядування (сільрада), також можна скористатися порталом "Дія".

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