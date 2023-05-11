Что нужно, чтобы получить субсидии
При оформлении соцвыплаты переселенцам нужно указать состав домохозяйства в соответствующей декларации, то есть подписывать договор аренды жилья необязательно. Оформить соцвыплаты можно онлайн ("Дия", сайт и приложение ПФУ) или в государственных структурах (ЦНАП, ПФУ, сельсовет).
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Перед подачей заявки на субсидию необходимо подготовить следующие документы:
- право на доходы и расходы;
- информация о жильцах домохозяйства;
- паспорт и регистрационный номер карты налогоплательщика;
- справка о статусе ВПЛ.
Чтобы узнать, назначить ли вам субсидию, нужно воспользоваться порталом Минсоцполитики. На сайте вводите все необходимые данные и получаете доступ к информации о выплатах.
Почему могут не назначить субсидию
Выплаты могут не предоставить, если у человека есть задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца и она больше 680 гривен. Чтобы решить этот вопрос, нужно обратиться в ЦНАП или орган местного самоуправления (сельсовет), также можно воспользоваться порталом "Дия".
Долги за коммуналку можно оплатить в рассрочку
- Если у вас возникла проблема с долгами за коммунальные платежи, вы можете оформить специальный договор реструктуризации задолженности за полученные сервисы. Это позволит вам выплачивать свои задолженности по частям.
- Чтобы оформить рассрочку на долг по коммуналке, нужно обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса". Для этого нужно предварительно записаться по этому ссылкой и подать заявление.
- Чтобы получить подробную консультацию, подать документы или сверить сумму задолженности, вы можете обратиться к менеджеру.