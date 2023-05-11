Что нужно, чтобы получить субсидии

При оформлении соцвыплаты переселенцам нужно указать состав домохозяйства в соответствующей декларации, то есть подписывать договор аренды жилья необязательно. Оформить соцвыплаты можно онлайн ("Дия", сайт и приложение ПФУ) или в государственных структурах (ЦНАП, ПФУ, сельсовет).

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Перед подачей заявки на субсидию необходимо подготовить следующие документы:

право на доходы и расходы;

информация о жильцах домохозяйства;

паспорт и регистрационный номер карты налогоплательщика;

справка о статусе ВПЛ.

Чтобы узнать, назначить ли вам субсидию, нужно воспользоваться порталом Минсоцполитики. На сайте вводите все необходимые данные и получаете доступ к информации о выплатах.

Почему могут не назначить субсидию

Выплаты могут не предоставить, если у человека есть задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца и она больше 680 гривен. Чтобы решить этот вопрос, нужно обратиться в ЦНАП или орган местного самоуправления (сельсовет), также можно воспользоваться порталом "Дия".

Долги за коммуналку можно оплатить в рассрочку