Чи виплачуватимуть субсидію українцям у 2025 році

Під час засідання РНБО, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про низку програм, що спрямовані на підтримку вразливих верств населення та української економіки. Зокрема, йшлося про "тисячу Зеленського".

Чи будуть виплачувати субсидію зараз

Також прем'єр наголосив на продовженні підтримці населення через субсидії. За його словами, цьогоріч ця допомога буде виплачуватись українцям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Друга частина зимової підтримки – це доступні субсидії. Держава надає субсидію на оплату комуналки кожному, хто цього потребує.

Як зазначив Шмигаль, зараз субсидію уже отримує 3 мільйони українських родин. На таку допомогу в бюджеті на 2025 рік закладено 42 мільярди гривень

Зверніть увагу! Шмигаль акцентував на рекордному розширені програми "Доступні ліки". У цей перелік було додано ще 52 препарати. До того ж фінансування ініціативи збільшили на 700 мільйонів гривень.