Субсидії в неопалювальний сезон: кому продовжать виплати з 1 травня
Джерело:ПФУ
З 1 травня більшість одержувачів допомоги автоматично отримають субсидії на неопалювальний період. Однак, деяким громадянам потрібно буде таки звернутися до ПФУ.
Кому призначать субсидію на неопалювальний сезон
Як стало відомо, з травня для більшості українців субсидію призначать автоматично аж до 30 квітня 2025 року. Адже, як пояснює ПФУ, субсидію призначають до дати закінчення опалювального сезону та розраховують з огляду на тривалість опалювального сезону по 15 квітня включно.
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Однак, у ПФУ зазначили, що деякі категорії одержувачів субсидії для її продовження повинні подати заяву й декларацію про доходи та витрати вже у травні.
На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внесок / платіж на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунальне обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу,
– пояснили в ПФУ.
Таким чином, на наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:
- заявник орендує житлове приміщення, за яке оплачує ЖКП;
- у складі домогосподарства є ВПО;
- кількість фактичних мешканців у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
- домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, жорсткого та рідкого пічного побутового палива.
Чому в субсидії можуть відмовити
Сім'ям не призначать субсидію в наступних випадках:
- Якщо в сім'ї є квартира площею понад 130 квадратних метрів або будинок понад 230 квадратних метрів. Виключення становлять сім'ї, які виховують дітей у дитячих будинках сімейного типу, мають статус багатодітної сім'ї або опікуються трьома і більше дітьми.
- Власність на автомобіль, що не старіше 5 років.
- Наявність у сім'ї двох і більше автомобілів віком до 15 років, крім придбання причепу чи мопеда.
- Придбання членом сім'ї товарів на суму понад 50 тисяч гривень протягом року до подання заявки на субсидію, крім витрат на медичне лікування, або купівлю валюти на аналогічну суму.
- Володіння депозитом, що перевищує 100 тисяч гривень.
- Несплата раніше отриманої субсидії, що була виплачена невідповідно до норм, або несплата аліментів протягом трьох місяців і більше.