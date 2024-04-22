Кому назначат субсидию на неотапливаемый сезон
Как стало известно, с мая для большинства украинцев субсидию назначат автоматически вплоть до 30 апреля 2025 года. Ведь, как объясняет ПФУ, субсидию назначают до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают, учитывая продолжительность отопительного сезона по 15 апреля включительно.
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Однако в ПФУ отметили, что некоторые категории получателей субсидии для ее продления должны подать заявление и декларацию о доходах и расходах уже в мае.
На основании обращения предоставляется жилищная субсидия на неотапливаемый сезон и лицам, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взнос/платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунальное обслуживание не превышал объема обязательного процента платежа,
– объяснили в ПФУ.
Таким образом, на следующий сезон жилищная субсидия назначается по личному обращению, если:
- заявитель арендует жилое помещение, за которое оплачивает ЖКУ;
- в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- количество фактических жителей в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
Почему в субсидии могут отказать
Семьям не назначат субсидию в следующих случаях:
- Если в семье есть квартира площадью более 130 квадратных метров или дом более 230 квадратных метров. Исключение составляют семьи, которые воспитывают детей в детских домах семейного типа, имеют статус многодетной семьи или опекаются тремя и более детьми.
- Собственность на автомобиль, не старше 5 лет.
- Наличие в семье двух и более автомобилей в возрасте до 15 лет, кроме приобретения прицепа или мопеда.
- Приобретение членом семьи товаров на сумму более 50 тысяч гривен в течение года до подачи заявки на субсидию, кроме расходов на медицинское лечение, или покупку валюты на аналогичную сумму.
- Владение депозитом, превышающим 100 тысяч гривен.
- Неуплата ранее полученной субсидии, что была выплачена несоответственно нормам, или неуплата алиментов в течение трех месяцев и более.