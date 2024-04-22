Кому призначать субсидію на неопалювальний сезон

Як стало відомо, з травня для більшості українців субсидію призначать автоматично аж до 30 квітня 2025 року. Адже, як пояснює ПФУ, субсидію призначають до дати закінчення опалювального сезону та розраховують з огляду на тривалість опалювального сезону по 15 квітня включно.

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Однак, у ПФУ зазначили, що деякі категорії одержувачів субсидії для її продовження повинні подати заяву й декларацію про доходи та витрати вже у травні.

На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внесок / платіж на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунальне обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу,

– пояснили в ПФУ.

Таким чином, на наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке оплачує ЖКП;

у складі домогосподарства є ВПО;

кількість фактичних мешканців у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

кількість фактичних мешканців у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих; домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, жорсткого та рідкого пічного побутового палива.

Зауважте! Якщо заяву буде подано протягом перших двох місяців від початку неопалювального періоду, допомога буде призначена від початку цього періоду, але не раніше за той день, коли у вас виникло на неї право.

Чому в субсидії можуть відмовити

Сім'ям не призначать субсидію в наступних випадках:

Якщо в сім'ї є квартира площею понад 130 квадратних метрів або будинок понад 230 квадратних метрів. Виключення становлять сім'ї, які виховують дітей у дитячих будинках сімейного типу, мають статус багатодітної сім'ї або опікуються трьома і більше дітьми. Власність на автомобіль, що не старіше 5 років. Наявність у сім'ї двох і більше автомобілів віком до 15 років, крім придбання причепу чи мопеда. Придбання членом сім'ї товарів на суму понад 50 тисяч гривень протягом року до подання заявки на субсидію, крім витрат на медичне лікування, або купівлю валюти на аналогічну суму. Володіння депозитом, що перевищує 100 тисяч гривень. Несплата раніше отриманої субсидії, що була виплачена невідповідно до норм, або несплата аліментів протягом трьох місяців і більше.