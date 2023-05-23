З'явилася ще одна категорія українців, які можуть розраховувати на субсидію

В Україні змінилися правила оформлення субсидій. Тепер ще одна категорія українців зможе отримати виплати від держави незалежно від своїх доходів.

Що змінилося в оформлені субсидії

В українців, які не менше місяця перебували в полоні з'явилася можливість отримувати субсидію від держави. При призначенні не будуть враховуватимуться доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

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Також українці, які через війну залишилися без газу чи опалення та використовують для обігріву побутові електроприлади, матимуть інший розрахунок пільг. У таких випадках використовуватимуть соціальні нормативи на комуналку з постачання та розподілення електроенергії для індивідуального опалення.

Більшість змін, пов'язаних із запровадженням зазначених новацій, будуть реалізовані органами Пенсійного фонду України без звернення громадян. Проте деяким одержувачам житлових субсидій для оформлення виплати з урахуванням нових умов і тим самим збільшення її розміру слід звернутися до Фонду,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Крім того, громадяни зможуть продовжити термін для виправлення помилки у заяві на субсидію чи декларації. Раніше на це давалося максимум 30 днів.

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