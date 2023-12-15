Щоб менше платити: чи можна оформити субсидію на орендовану квартиру
Джерело:Дія
Претендувати на отримання субсидії може не тільки власник житла або прописані у ньому особи. А також орендарі та ВПО. Про те, як це зробити - читайте далі.
Кому ще призначають субсидію
Субсидії надаються особам, чий рівень доходу не дозволяє їм оплачувати житлово-комунальні послуги без допомоги.
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У тому числі – це можуть бути іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України відповідно до закону і мешкають у квартирах або приватних будинках.
Тобто, субсидію може оформити не лише людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні, але й:
- особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;
- забудовник, індивідуальне житло якого ще не здано, але рахунки вже приходять. У цьому випадку потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою;
- ВПО, що проживає без договору оренди. Тоді до заяви додаються відповідні документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства;
- дитина без батьківської опіки чи недієздатна особа працездатного віку під опікою (за заявою опікуна).
Як оформити субсидію: покрокова інструкція
Щоб оформити заяву на пільги, потрібно звернутися я в Управління соціального захисту у вашому регіоні:
- складіть заяву за спеціальним зразком;
- за наявністю, додайте договір оренди житла;
- заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї. Приклад тут;
- доповніть заяву додатковими довідками про пільги, якщо такі у вас присутні.
Субсидію також можна легко оформити онлайн — у застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду.
Як оформити субсидію через "Дію":
- оберіть розділ "Послуги" та перейдіть у пункт "Заява на субсидію".
- заповніть усі поля і, обов'язково, перевірте вірність даних введених автоматично.
- оберіть на які саме ЖКП вам необхідна субсидія.
- задекларуйте усе своє майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.
Які доходи враховуються у разі надання субсидії
У разі надання субсидії враховують:
- заробітну плату;
- грошове забезпечення військовослужбовців;
- пенсію, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
- стипендію;
- соціальні виплати;
- допомогу по безробіттю, інші страхові виплати;
- грошові перекази, отримані з-за кордону;
- дивіденди від цінних паперів;
- інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовані особою.