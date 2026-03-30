За здійснення цих покупок можуть позбавити субсидій: перелік майна

Житлову субсидію для українців можуть скасувати за деяких обставин. Мова йде про значні та покупки, а також мають у володінні дороге майно. Ця інформація актуальна станом на 2026 рік.

За які покупки можуть позбавити субсидії?

Детально про всі ці моменти розповідають у Пенсійному фонді.

Субсидію скасують у таких ситуаціях:

члени родини протягом року перед зверненням за субсидією здійснили покупку на суму понад 100 тисяч гривень, крім лікування (це не стосується випадків, коли за пів року перед покупкою нового житла продали іншу нерухомість);

члени сім’ї мають депозит у розмірі понад 100 тисяч гривень або купували валюту на загальну суму у розмірі 50 тисяч гривень протягом року перед зверненням;

у складі сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості);

якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менш як 5 років (крім мопеда та причепа) та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менш як 15 років.

Зокрема ПФУ вимагає повідомляти українців про такі зміни:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі родини членів домогосподарства тощо;

зміни переліку отримуваних ЖКП та умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг і тому подібне;

перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена родини особи зі складу домогосподарства сукупно більш ніж 60 днів;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа);

здійснення операцій із купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень;

отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію, або членом його сім’ї одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; відкриття депозитного банківського рахунку на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або придбання облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла.

Зверніть увагу! При наданні документів на оформлення житлової субсидії важливі доходи родини. Тому необхідно буде подати заяву (або спрощену заяву) зокрема декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Про це повідомляли у Мінсоцполітики.

Що ще слід знати про житлові субсидії у 2026 році?