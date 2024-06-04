Перерахунок субсидії після збільшення тарифу на світло: що зміниться для отримувачів

У зв'язку зі збільшенням тарифу на електроенергію, розмір субсидії має бути перерахований. У ПФУ повідомили, як це буде відбуватися.

Перерахунок субсидії

Як зазначено в повідомленні, одержувачам вже призначених субсидій не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду для перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію.

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Втім, оскільки тарифи на електроенергію зросли з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде врахована у виплаті за червень, яку отримувачі отримають у наступному місяці –липні.

Як перевірити наявність субсидії

З 1 червня вартість електроенергії зросла майже вдвічі. Тепер побутові споживачі мають сплачувати 4,32 гривні за кіловат-годину.

На сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті можна легко перевірити статус своїх субсидій і пільг. Для цього потрібно зайти в розділ "Моя субсидія", де доступна інформація про:

дату останнього нарахування субсидії;

суму, яка була нарахована;

рішення про надання субсидії або пільги.