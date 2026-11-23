Газові контракти обернулися для Росії новими фінансовими претензіями. У Фінляндії хочуть домогтися виплати компенсацій за рішеннями міжнародних арбітражів, однак стягнення коштів може виявитися значно складнішим, ніж самі судові процеси.

За що Росії та "Газпрому" нарахували мільярди

Фінська служба судових приставів розпочала кампанію зі стягнення понад 25 мільярдів євро з Росії та компанії "Газпром", повідомляє Yle.

Вимоги базуються на трьох рішеннях міжнародних арбітражів, які зобов'язали країну-агресорку компенсувати завдані збитки європейським та українським партнерам.

Головний фінансовий удар спрямований на компанію "Газпром експорт", до якої висунули вимогу на 16,4 мільярда євро через зупинку постачання газу німецькій Uniper та іншим клієнтам у 2022 році.

Тоді скорочення та зупинка постачань російського газу призвели до серйозних проблем для європейців. Uniper була змушена закуповувати газ за значно вищими цінами, щоб виконувати зобов'язання перед клієнтами. Криза поставила компанію на межу банкрутства, а німецькій державі довелося втручатися для її порятунку.

Ще близько 9,2 мільярда євро намагаються стягнути безпосередньо з російської держави.

Одна з вимог пов'язана з компанією Yukos Capital, яка вимагає приблизно 4,3 мільярда євро за незаконне вилучення інвестицій у нафтову компанію "ЮКОС" на початку 2000-х років. Підставою стало рішення міжнародного арбітражу 2021 року.

Крім того, "Нафтогаз" вимагає 4,9 мільярда євро компенсації за збитки, завдані захопленням його активів у Криму, спираючись на рішення Гаазького арбітражу від 2023 року.

Таку масштабну суму через фінську систему примусового виконання рішень ще ніколи не намагалися стягнути,

– зазначає видання.

Чому складно отримати компенсацію

Попри масштабні судові рішення, отримати всю суму одразу Фінляндії буде вкрай складно.

Росія та "Газпром" просто не мають у країні достатньо майна, яке можна було б арештувати, продати та спрямувати на погашення боргів.

Для повного розрахунку боржникам довелося б добровільно перевести кошти, що в нинішніх реаліях виглядає малоймовірним.

Нагадаємо, раніше Фінляндія задовольнила вимогу "Нафтогазу" й арештувала російські активи на десятки мільйонів доларів. Йдеться про нерухомість та інше майно, на яке наклали обмеження для виконання арбітражного рішення про компенсацію за експропріацію активів в Криму у 2014 році. У "Нафтогазі" назвали арешт проміжним кроком до фактичного стягнення коштів і зазначили, що продовжують шукати російські активи в інших країнах.