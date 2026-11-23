Почему России и "Газпрому" начислили миллиарды

Финская служба судебных приставов начала кампанию по взысканию более 25 миллиардов евро с России и компании "Газпром", сообщает Yle.

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Требования основаны на трех решениях международных арбитражных судов, которые обязали страну-агрессора компенсировать причиненный ущерб европейским и украинским партнерам.

Главный финансовый удар нанесен по компании "Газпром экспорт", к которой предъявили требование на сумму 16,4 миллиарда евро из-за прекращения поставок газа немецкой компании Uniper и другим клиентам в 2022 году.

Тогда сокращение и остановка поставки российского газа привели к серьезным проблемам для европейцев. Uniper была вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам, чтобы выполнять обязательства перед клиентами. Кризис поставил компанию на грань банкротства, и немецкому государству пришлось вмешаться, чтобы спасти ее.

Еще около 9,2 миллиарда евро пытаются взыскать непосредственно с российского государства.

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Одно из требований связано с компанией Yukos Capital, которая требует примерно 4,3 миллиарда евро за незаконное изъятие инвестиций в нефтяную компанию "ЮКОС" в начале 2000-х годов. Основанием послужило решение международного арбитража 2021 года.

Кроме того, "Нафтогаз" требует 4,9 миллиарда евро компенсации за убытки, понесенные в результате захвата его активов в Крыму, опираясь на решение Гаагского арбитража от 2023 года.

Такую масштабную сумму через финскую систему принудительного исполнения решений еще никогда не пытались взыскать– отмечает издание.

Почему сложно получить компенсацию

Несмотря на масштабные судебные решения, получить всю сумму сразу Финляндии будет крайне сложно.

У России и "Газпрома" просто нет в стране достаточного количества имущества, которое можно было бы арестовать, продать и направить на погашение долгов.

Для полного расчета должникам пришлось бы добровольно перечислить средства, что в нынешних реалиях выглядит маловероятным.

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Напомним, ранее Финляндия удовлетворила требование "Нафтогаза" и арестовала российские активы на десятки миллионов долларов. Речь идет о недвижимости и другом имуществе, на которое наложили ограничения для исполнения арбитражного решения о компенсации за экспроприацию активов в Крыму в 2014 году. В "Нафтогазе" назвали арест промежуточным шагом к фактическому взысканию средств и отметили, что продолжают искать российские активы в других странах.