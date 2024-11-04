Їх перевіряти не будуть: податкова запустила перелік сумлінних платників податків
Податкова служба України створила сайт "Територія високого рівня податкової довіри". Це зроблять для визнання сумлінних платників податків.
Перелік сумлінних платників
Перший перелік сумлінних платників податків, буде опубліковано наприкінці листопада – на початку грудня 2024 року. Це зроблять після оцінки даних за IV квартал 2023 та III квартали 2024 року, передає 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцев.
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Платники зможуть дізнатися, як потрапити до переліку та ознайомитися з перевагами такого статусу. Також можна дізнатися середній показник податкових критеріїв у розрізі регіонів і видів діяльності.
На початку грудня платники податків матимуть можливість перевірити свою інформацію, що дозволить їм дізнатися, чи їх включили до переліку через Електронний кабінет.
Підприємства отримають переваги в адмініструванні податків, включаючи:
- мораторій на деякі види документальних перевірок;
- скорочені строки камеральних і документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування;
- скорочення строків отримання індивідуальних податкових консультацій;
- особистий комплаєнс-менеджер для підвищення якості обслуговування.