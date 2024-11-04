Перелік сумлінних платників
Перший перелік сумлінних платників податків, буде опубліковано наприкінці листопада – на початку грудня 2024 року. Це зроблять після оцінки даних за IV квартал 2023 та III квартали 2024 року, передає 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцев.
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Платники зможуть дізнатися, як потрапити до переліку та ознайомитися з перевагами такого статусу. Також можна дізнатися середній показник податкових критеріїв у розрізі регіонів і видів діяльності.
На початку грудня платники податків матимуть можливість перевірити свою інформацію, що дозволить їм дізнатися, чи їх включили до переліку через Електронний кабінет.
Підприємства отримають переваги в адмініструванні податків, включаючи:
- мораторій на деякі види документальних перевірок;
- скорочені строки камеральних і документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування;
- скорочення строків отримання індивідуальних податкових консультацій;
- особистий комплаєнс-менеджер для підвищення якості обслуговування.