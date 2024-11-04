Перечень добросовестных плательщиков
Первый перечень добросовестных налогоплательщиков, будет опубликован в конце ноября – в начале декабря 2024 года. Это сделают после оценки данных за IV квартал 2023 и III кварталы 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
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Плательщики смогут узнать, как попасть в перечень и ознакомиться с преимуществами такого статуса. Также можно узнать средний показатель налоговых критериев в разрезе регионов и видов деятельности.
В начале декабря налогоплательщики будут иметь возможность проверить свою информацию, что позволит им узнать, или их включили в перечень через Электронный кабинет.
Предприятия получат преимущества в администрировании налогов, включая:
- мораторий на некоторые виды документальных проверок;
- сокращенные сроки камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения;
- сокращение сроков получения индивидуальных налоговых консультаций;
- личный комплаенс-менеджер для повышения качества обслуживания.