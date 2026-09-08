8 вересня, 17:40
Внаслідок атаки пошкоджений супермаркет у Києві: компанія зробила важливу заяву
У ніч на 8 вересня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару у Солом'янському районі пошкоджено супермаркет VARUS.
Що відомо про атаку на VARUS
Станом на зараз жоден співробітник не постраждав, про що повідомили в компанії VARUS.
Команда компанії висловлює щирі співчуття мешканцям сусідніх будинків, хто також постраждав через цей удар,
– йдеться у повідомленні.
На місці події працюють рятувальники та комунальні служби:
- розбирають завали;
- вивозять уламки;
- оцінюють масштаби руйнувань.
Наголошується, що мережа супермаркетів VARUS залишається поруч із киянами. Зокрема, для зручності містян та гостей міста продовжують працювати найближчі магазини. Вони знаходяться за адресами:
- вулиця Василя Тютюнника, 39;
- вулиця Васильківська, 34.
Крім того, доступна доставка на VARUS.UA.
Нагадаємо, що медіа вже писали про атаку на VARUS. Частину будівлі фактично зруйновано.