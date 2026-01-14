Порожні полиці з хлібом у Києві: чи загрожує місту дефіцит продуктів

Оприлюднені в соцмережах фото порожніх полиць із випічкою в супермаркетах Києва з'явилися на тлі повідомлень про припинення роботи магазинів деяких мереж. Розповідаємо детальніше про те, що може провокувати людей скуповувати хліб.

Чому люди купують більше хліба, ніж зазвичай?

Деякі мережі супермаркетів мали проблеми через відсутність світла, тож призупиняли свою роботу. Для жителів мікрорайонів це може створювати незручності, особливо в умовах морозів, тож люди роблять запаси. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

На думку Олега Пендзина, у Києві мова не йде про ажіотажний попит чи дефіцит харчових продуктів, а на поведінку споживачів більше впливають труднощі з пересування містом.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Напевно, у сусідньому мікрорайоні стоять "Сільпо" або "АТБ" десь поруч, якісь невеличкі магазинчики працюють. Теоретично доступитися можна, але треба їхати далеко або недалеко, чи йти пішки. Не завжди це зручно. Тому виникає момент фізичного доступу до харчових продуктів. Людина, яка йде 2 – 3 квартали або сідає на якийсь громадський транспорт і доїжджає, психологічно розуміє, що їй буде важко йти наступного разу, і вона купує додатково ще для того, щоби зайвий раз не виповзати з хати.

Днями у Києві через складну ситуацію з електропостачанням з'явилася інформація про закриття супермаркетів через перевантаження генераторів. Зокрема мережа "NOVUS" оприлюднила допис, де повідомила про скрутне становище через перебої зі світлом, унаслідок чого окремі магазини можуть тимчасово припиняти роботу.

Деякі проблеми також мало "Сільпо", а такі мережі як "АТБ" та "Аврора" повідомили, що працюють у штатному режимі.

Зауважте! Уряд взяв під контроль ситуацію з супермаркетами в Києві. Для забезпечення містян харчовими продуктами координують роботу з рітейл-мережами.

Чи ускладнюють роботу генераторів морози?

Як розповідав у коментарі 24 Каналу експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк, переважно експлуатація дизельних генераторів може супроводжуватися проблемами у двох випадках: через паливо або брак догляду.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Ймовірно, і комунальні підприємства, і комерційні, закуповували дизель у резерві, і цей дизель, швидше за все, був літній, і він просто банально запарафінився й треба з ним щось зробити. Тому що це був не зимовий дизель, є проблеми з цими генераторами. Інших проблем, у принципі, виникати не повинно.

Якщо генератор має нормальний моторесурс та регулярне обслуговування, як-от заміну мастила, із його роботою не має виникати проблем, каже експерт.

Натомість Святослав Павлюк звернув увагу на те, що ціна електроенергії, виробленої генератором, є в рази більшою, ніж із мережі. Тож у разі нерентабельності роботи, бізнес може зупиняти використання альтернативних джерел живлення.

Які втрати несуть бізнеси через відключення світла?

Під час відключень світла супермаркети переходять на альтернативні джерела живлення. Проте під час морозів видатки на опалення є більш суттєвими , ніж на освітлення торговельних площ.

, ніж на освітлення торговельних площ. Також додаткових витрат потребує підтримка збереження харчових продуктів. Йдеться про охолодження та заморожування продуктів.

У підсумку додаткові витрати на роботу в умовах відключень закладуть у ціни на товари для споживачів, тож у супермаркетах можливе деяке здорожчання.

