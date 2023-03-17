Рекордний імпорт нафти: американські супертанкери на шляху до Європи
Джерело:Bloomberg
Європа планує цього місця імпортувати рекордну кількість нафти з США. Загалом з американською сировиною повинно прибути майже 20 танкерів.
У Європу прямують танкери з американською нафтою
До Європи танкери, як перевозять до 1,84 мільйона барелів на день, повинні прибути зі США протягом березня. Тим часом менші судна стають дорожчими, оскільки для транспортування російської нафти до Азії їх бронюють більше.
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Торговий бум – побічний наслідок війни Росії проти України та санкцій, які у відповідь на повномасштабну агресію Захід наклав на Москву,
– зазначає Blomberg.
Ці судна наразі перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% роком раніше. Супертанкери можуть перевозити близько двох мільйонів барелів нафти, а Suezmax - близько мільйона.