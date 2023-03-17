До Європи танкери, як перевозять до 1,84 мільйона барелів на день, повинні прибути зі США протягом березня. Тим часом менші судна стають дорожчими, оскільки для транспортування російської нафти до Азії їх бронюють більше.

Зверніть увагу США не хочуть знижувати стелю цін на російську нафту, – WSJ

Торговий бум – побічний наслідок війни Росії проти України та санкцій, які у відповідь на повномасштабну агресію Захід наклав на Москву,

– зазначає Blomberg.

Загалом до Європи зі США повинні прибути 11 супертанкерів, відомих у торгівлі як Very Large Crude Carriers або VLCC, і 16 суден класу Suezmax.

Ці судна наразі перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% роком раніше. Супертанкери можуть перевозити близько двох мільйонів барелів нафти, а Suezmax - близько мільйона.