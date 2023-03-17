В Европу танкеры, перевозящие до 1,84 миллиона баррелей в день, должны прибыть из США в течение марта. Между тем, меньшие суда становятся более дорогими, поскольку для транспортировки российской нефти в Азию их бронируют больше.

Обратите внимание США не хотят снижать потолок цен на российскую нефть, – WSJ

Торговый бум – побочное следствие войны России против Украины и санкций, которые в ответ на полномасштабную агрессию Запад наложил на Москву,

– отмечает Blomberg.

В общей сложности в Европу из США должны прибыть 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax.

Эти суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax – около миллиона.