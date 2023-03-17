В Европу направляются танкеры с американской нефтью
В Европу танкеры, перевозящие до 1,84 миллиона баррелей в день, должны прибыть из США в течение марта. Между тем, меньшие суда становятся более дорогими, поскольку для транспортировки российской нефти в Азию их бронируют больше.
Обратите внимание США не хотят снижать потолок цен на российскую нефть, – WSJ
Торговый бум – побочное следствие войны России против Украины и санкций, которые в ответ на полномасштабную агрессию Запад наложил на Москву,
– отмечает Blomberg.
Эти суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax – около миллиона.