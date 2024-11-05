Дефіцит електроенергії взимку: що прогнозує МВФ для України

МВФ оцінив, яким може бути дефіцит електроенергії цієї зими для українців. Загалом, піковий дефіцит взимку 2024-2025 років може сягати 3-4 гігават, втім, комунальні установи відчуватимуть його менше.

Яким буде дефіцит електроенергії

За словами голови місії МВФ в Україні Тревора Лессарда, найбільш важливі сектори, як-от охорона здоров’я та оборона, будуть більш резистентними до дефіциту електрики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що показники дефіциту можуть змінюватися залежно від погодних умов, попиту, а також від монтажних і ремонтних робіт.

Крім того, зараз складно визначити, як дефіцит електроенергії вплине на українську економіку. Це залежить не лише від наявних генеруючих потужностей та можливостей імпорту, а й від попиту на електроенергію.

Тревор Лессард Голова місії МВФ в Україні Це одне з питань, яке буде дуже складно вирішити, і саме тому ви бачите багато коментаторів, які турбуються про зиму: якщо існує дефіцит електроенергії, цей дефіцит має бути розподілений на всю економіку, і він, ймовірно, не буде розподілений рівномірно.

Представник МВФ нагадав, що українська влада раніше заявляла про пріоритет для критичних секторів у разі дефіциту електроенергії.

Що буде з імпортом

Лессард також зазначив, що одним із рішень для покриття дефіциту електроенергії в Україні є імпорт із Європи. Однак Україна має технологічне обмеження на обсяг імпортованої енергії.

Зауважте! За його словами, максимальна потужність імпорту зараз становить 2-2,1 гігавата. Цей обсяг споживання не є суттєвим для східноєвропейських економік.

При цьому європейські країни мають додаткові резерви, включаючи нову "зелену" енергію, яку можна буде постачати в мережу.