Швидка фіналізація усіх угод: Свириденко розповіла про старт спільного з США фонду
- Новий американсько-український інвестиційний фонд може запрацювати протягом найближчих тижнів за умови швидкої ратифікації угоди про надра.
- Угоди матимуть комерційний характер між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) та українською Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП).
Новий американсько-український інвестиційний фонд може запрацювати вже протягом найближчих тижнів. Однак це за умови швидкої ратифікації угоди про надра.
Свириденко розказала про спільний фонд з США
Зокрема ці угоди будуть не міжнародного рівня, пише 24 Канал з посиланням на LIGA.net.
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Вони будуть комерційного характеру між двома юридичними особами:
- Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC);
- українською Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП).
Крім того, американська сторона налаштована на швидку фіналізацію всіх угод. Тобто йдеться про тижні, а не місяці.
Ми сподіваємося, що фонд повноцінно запрацює впродовж кількох тижнів,
– сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що створення фонду ніяк не змінює процедуру отримання ліцензій на видобування корисних копалин. Це значить, що вони будуть й надалі надаватися на конкурсних засадах.
На що впливає механізм?
Якщо ж компанія отримала ліцензію і потребує додаткового фінансування, то вона може звернутися до фонду. Але фонд не займатиметься видобутком, не братиме участі в приватизації чи угодах про розподіл продукції.
Зверніть увагу! У випадку відмови щодо фінансування компанія може звернутися до інших інвесторів, проте умови для них не можуть бути суттєво кращими, ніж ті, що пропонувалися фонду.