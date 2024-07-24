Світла буде більше: відновлено роботу атомного блока

У Міністерстві енергетики повідомили, що в деяких регіонах України графіки відключень електроенергії не будуть застосовуватися до 18:00. Це стало можливим завдяки введенню в експлуатацію відремонтованого атомного блока.

Завдяки чому світла буде більше

Після завершення планового ремонту, який закінчився раніше запланованого терміну, один з енергоблоків АЕС був підключений до енергосистеми. Це значно підвищить стабільність енергосистеми та зменшить поточний дефіцит електроенергії.

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На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у "Енергоатомі" заявили, що атомний блок підключили до мережі на 13 днів раніше встановленого терміну.

Після виходу блоку на повну потужність енергетична система зміцниться додатковими мегаватами електроенергії, що позитивно вплине на ситуацію зі світлом у країні,

– зазначили у "Енергоатомі".

Як раніше зазначили в Міністерстві енергетики, атомна енергетика є основою енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою до повномасштабного вторгнення і зараз є особливо важливою, покриваючи понад половину енергоспоживання країни.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні функціонувало 15 атомних енергоблоків. Наразі на підконтрольній Україні території працюють 9 блоків: два на Хмельницькій АЕС, чотири на Рівненській АЕС та три на Південноукраїнській АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.