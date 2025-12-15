Без світла – до 16 годин: що чекає українців цієї зими і як морози вплинуть на енергетику

В Україні заговорили про масштабні відключення світла, однак все залежатиме від ситуації, яка складеться навколо енергосистеми. Відтак тривалість та графіки залежатимуть від стану енергосистеми, ремонту та погодних умов. Загалом світло можуть вимикати до 16 годин на добу в різних випадках.

Чи можливі відключення світла до 20 годин?

Ще раніше заявлялося, що в Києві світло нібито можуть вимикати до 20 годин на добу вже через 1 – 2 тижні у випадку зниження температури до -10°C, а також через відсутність енергетичного перемир'я між Росією та Україною.

Читайте також Паливна криза не відступає: у Криму знову дефіцит на заправках

Втім директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом наголосив, що пониження температури саме по собі не є ключовим чинником для настільки тривалих відключень електроенергії.

За його словами, мороз може збільшувати споживання, однак вирішальними залишаються стан генерації, мереж та баланс енергосистеми.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Зниження температури може вплинути, але це не є основним фактором загрози енергетичній безпеці України. Серед тих факторів, що дійсно впливатимуть на тривалість відключень та стан енергосистеми України є нові російські обстріли енергетичної інфраструктури та стан енергетики в цілому.

Натомість температурний режим є другорядним фактором, який сам по собі не здатен призвести до відключень світла на 20 годин за добу. Холод у цьому випадку більше впливає на сферу теплозабезпечення, зокрема через ризики дефіциту газу.

Нагадуємо! Декілька днів тому голова "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, що взимку відключення світла справді можуть стати довшими через морози. Однак сценарій передбачає до 4 черг відключень, але якщо не буде нових атак.

Що буде у випадку мінус 10 градусів?

Омельченко пояснює, що у випадку морозу на рівні -10°C впродовж всього тижня, але з відремонтованою енергосистемою настільки, наскільки це можливо, вплив на енергосистему буде не критичним.

Ще варто врахувати фактор, який часто не враховують у подібних прогнозах, а саме те, що морозна погода зазвичай супроводжується більшою кількістю сонячних днів, що позитивно впливає на роботу сонячних електростанцій. Це, своєю чергою, може компенсувати зростання споживання електроенергії через похолодання.

Водночас Омельченко підкреслює, що повністю виключати ймовірність тривалих відключень не можна.

Не можна на 100% прогнозувати, що таких відключень не буде. На жаль, можливе все. Питання лише у відсотку ймовірності того, що це станеться,

– додає експерт.

Скільки світла справді може не бути?

Базовий прогноз Омельченка залишається незмінним на цю зиму – до завершення зимового періоду в Україні переважно застосовуватимуть 2 – 4 черги відключень світла залежно від ситуації.

Тобто світла може не бути від 8 до 16 годин на добу. Водночас кількість годин без електроенергії може змінюватися: у деякі дні погодинних відключень буде більше, а в інші – менше,

– резюмує пан Володимир.

Напряму це залежатиме від динаміки ремонтних робіт на енергетичних об'єктах та можливостей системи оперативно відновлювати пошкодження. І у разі зменшення інтенсивності російських обстрілів енергетичної інфраструктури кількість та тривалість відключень також скорочуватиметься.

Загалом в Україні відключення світла можуть відрізнятися залежно від регіону внаслідок пошкоджень інфраструктури.

В Міненерго пояснюють, що західні області можуть мати менше обмежень завдяки імпорту та атомним станціям, а на сході та півдні ситуація гірша внаслідок неможливості постачати електроенергію – росіяни руйнують лінії та генерації.

Де найбільше відключень світла зараз?