Ситуація в енергосистемі покращилася: Герман Галущенко розповів, завдяки чому

Ситуація в енергосистемі значно покращилася. Як прогнозується, найближчим часом вона стане ще кращою.

Ситуація зі світлом буде ще кращою

Ситуація в енергосистемі значно покращилася завдяки тому, що державна компанія "Енергоатом" завершила плановий ремонт енергоблока раніше строку і підʼєднала його до мережі.

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А саме, спеціалісти "Енергоатому", розуміючи складність ситуації в енергосекторі України, змогли виконати всі необхідні процедури на 2 тижні раніше.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Те, що роблять сьогодні енергетики, – це дійсно героїчна праця. Тому що ж питання не просто – скоротити ремонтну кампанію. А це ще й скоротити у такий спосіб, з дотриманням усіх вимог ядерно-радіаційної безпеки.

За словами Галущенка, нині по всій країні триває безпрецедентна ремонтна кампанія. За обсягом робіт вона значно перевищує торішню. Як стверджує міністр енергетики, ситуація зі світлом буде тільки покращуватися.