Ситуація в енергосистемі покращилася: Герман Галущенко розповів, завдяки чому

25 липня 2024, 11:20
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Джерело:

Міненерго

Ситуація в енергосистемі значно покращилася. Як прогнозується, найближчим часом вона стане ще кращою.

Ситуація зі світлом буде ще кращою

Ситуація в енергосистемі значно покращилася завдяки тому, що державна компанія "Енергоатом" завершила плановий ремонт енергоблока раніше строку і підʼєднала його до мережі.

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А саме, спеціалісти "Енергоатому", розуміючи складність ситуації в енергосекторі України, змогли виконати всі необхідні процедури на 2 тижні раніше.

 

Герман Галущенко

Міністр енергетики України

Те, що роблять сьогодні енергетики, – це дійсно героїчна праця. Тому що ж питання не просто – скоротити ремонтну кампанію. А це ще й скоротити у такий спосіб, з дотриманням усіх вимог ядерно-радіаційної безпеки.

За словами Галущенка, нині по всій країні триває безпрецедентна ремонтна кампанія. За обсягом робіт вона значно перевищує торішню. Як стверджує міністр енергетики, ситуація зі світлом буде тільки покращуватися.

Автор: Катерина Добровольська