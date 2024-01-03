Зростання світового ВВП на 2,1 – 2,9% у 2024 році: які прогнози роблять аналітики
Джерело:GMK
На світову економіку впливає значна кількість факторів. Зокрема продовження збройних конфліктів, які відбуваються у різних частинах світу.
Що відбувалось з економікою у 2023 році
Протягом 2023 року світова економіка, попри всі труднощі, продемонструвала значне зростання. Однією з основних причин сміливо можна назвати збільшення рівня споживання всередині Китаю.
Читайте також Що буде з доларом у 2024 році:ризики зростання валюти
Також, не можна ігнорувати і високу економічну активність у США. Цікаво, що у 2022 році аналітики вважали, що американська економіка може зазнати короткострокової рецесії. Однак, прогноз не реалізувався.
Потрібно розуміти, що світова економіка протягом усього року знаходилась під впливом таких факторів:
- посилення монетарної політики, цей процес стимулювало здорожчення кредитів та зростання облікових ставок;
- ослаблення попиту серед споживачів;
- посилення геополітичних конфліктів.
Що буде зі світовою економікою у 2024 році
Аналітики вважають, що у 2024 році продовжаться тенденції 2023 року. До того ж можуть виникнути і інші чинники які корегуватимуть ситуацію, серед них варто виокремити такі:
- уповільнення економічного зростання Китаю;
- збільшення кількості збройних конфліктів та їх імовірне посилення;
- значне боргове навантаження, які мають розвинені країни;
- високий рівень інфляції;
- вибори у США;
- зростання тенденції розподілу світової економіки серед певних країн;
- та інші.
Вірогідно, світова економіка продовжить зростати і показник ВВП сягне 2,1 – 2,9%. При цьому значний розвиток очікується саме у азійських країнах.