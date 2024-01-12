Майже 1 мільярд доларів: інвестиційний підрозділ Світового банку залучив кошти для України

Приватний інвестиційний підрозділ Світового банку залучив близько 1 мільярда доларів для України. Їх витратять на відновлення приватного сектору.

1 мільярд доларів для України

Керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп заявив, що десь 620 мільйонів доларів із залучених, це кошти з власного балансу інвестиційного підрозділу, а от інші 360 мільйонів доларів – зовнішнє фінансування.

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Ці гроші є частиною пакета допомоги на суму 2 мільярди доларів, який оголосили ще в грудні 2022 року.

Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за розвитком політичної ситуації, і є деякі побоювання. Нам потрібно буде продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі з інвестицій, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій баланс,

– сказав він.

Також Діоп зауважив, що IFC найбільше з усіх міжнародних організацій готова до ризиків спричинених війною в Україні. Натомість у Києві, як ніколи гостро, розглядають питання мобілізації 400 мільйонів доларів на відновлення, бо в Європі та США з'явилися ознаки втоми від донорів.

Підсумовуючи, він додав, що основною метою IFC було дати упевненість зовнішнім інвесторам в безпеці розміщення коштів у пакеті підтримки.

В ООН закликали донорів активізуватися

Представниця Управління з питань координації гуманітарних питань Едем Восорну повідомила, що зараз понад 14,6 мільйона українців (40% від усіх) потребують гуманітарної допомоги. До того ж близько 4 мільйонів людей, з яких мільйон це діти, досі мають статус ВПО.

Поки триває війна в Україні та зростають гуманітарні потреби, фінансова підтримка не повинна слабшати... У 2024 році ми закликаємо всіх донорів ще раз активізуватися та допомогти народу України,

– сказала вона.

До слова понад 6,3 мільйона українців досі перебувають у статусі біженців й шукають допомоги у інших країнах.