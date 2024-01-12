1 миллиард долларов для Украины

Управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп заявил, что около 620 миллионов долларов из привлеченных, это средства из собственного баланса инвестиционного подразделения, а вот остальные 360 миллионов долларов – внешнее финансирование.

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Напомним! Эти деньги являются частью пакета пособия на сумму 2 миллиарда долларов, который объявил еще в декабре 2022 года.

Прежде всего нам нужно продолжать следить за развитием политической ситуации, и есть некоторые опасения. Нам нужно будет продолжать мобилизовать больше ресурсов, чтобы немного гарантировать некоторые из инвестиций, которые мы делаем, потому что мы берем много инвестиций на свой баланс,

– сказал он.

Также Диоп отметил, что IFC больше всех международных организаций готова к рискам вызванных войной в Украине. В Киеве же, как никогда остро, рассматривают вопросы мобилизации 400 миллионов долларов на восстановление, потому что в Европе и США появились признаки усталости от доноров.

Подытоживая, он добавил, что основной целью IFC было дать уверенность внешним инвесторам в безопасности размещения средств в пакете поддержки.

В ООН призвали доноров активизироваться

Представительница Управления по вопросам координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну сообщила, что сейчас более 14,6 миллиона украинцев (40% всех) нуждаются в гуманитарной помощи. К тому же около 4 миллионов человек, из которых миллион это дети, до сих пор имеют статус ВПЛ.

Пока идет война в Украине и растут гуманитарные потребности, финансовая поддержка не должна ослабевать... В 2024 году мы призываем всех доноров еще раз активизироваться и помочь народу Украины,

– сказала она.

К слову, более 6,3 миллиона украинцев до сих пор находятся в статусе беженцев и ищут помощи в других странах.