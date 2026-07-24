Американські НПЗ завантажені на 100%: чому світ зіткнувся з дефіцитом пального

Американські нафтопереробні заводи працюють майже без резерву потужностей через різке зростання світового попиту на пальне. Експерти попереджають, що така ситуація може зробити глобальний ринок ще більш вразливим до будь-яких перебоїв.

Чому американські НПЗ працюють майже на максимумі

Нафтопереробні заводи США вийшли на рекордний рівень завантаження через стрімке зростання світового попиту на дизельне пальне та авіаційний керосин, повідомляє Financial Times. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), середній рівень завантаження підприємств сягнув 96%, а в окремих регіонах, зокрема на Середньому Заході та у Скелястих горах, показник уже досяг 100%.

За інформацією видання, ситуація стала наслідком одразу кількох факторів. Після фактичного закриття Іраном Ормузької протоки багато держав почали активніше закуповувати пальне у США. Додатковий вплив мали атаки на російські нафтопереробні заводи, які скоротили обсяги виробництва, а також тимчасова заборона Росії на експорт дизельного пального.

На цьому тлі американські виробники значно наростили експорт. За оцінками EIA, чистий експорт нафтопродуктів зі США цього року може стати найвищим за всю історію спостережень, а постачання дизельного пального вже майже на третину перевищують показники минулого року.

Які ризики виникають для світового ринку

Різке збільшення попиту позитивно позначилося на фінансових результатах американських переробних компаній. Маржа перероблювання суттєво зросла, оскільки ціни на дизельне пальне, бензин та авіакеросин підвищуються швидше, ніж вартість сировини. Найбільшу вигоду отримують такі компанії, як Valero та Marathon Petroleum.

Втім, експерти наголошують, що робота заводів практично без резерву потужностей створює додаткові ризики. Будь-які аварії, сезонні урагани або перебої з постачанням сировини можуть швидко спричинити ще більший дефіцит пального та нове зростання цін.

Додатковим фактором занепокоєння залишається стан стратегічного нафтового резерву США. Його обсяг скоротився приблизно до 311 мільйонів барелів, що є найнижчим рівнем із 1983 року. На думку аналітиків, нині головною проблемою світового ринку стає вже не нестача сирої нафти, а дефіцит потужностей для її перероблення, через що готові нафтопродукти дорожчають швидше, ніж сама нафта.

Тим часом Росія, яка входить до числа найбільших нафтових держав світу, змушена імпортувати бензин з Індії після ударів українських дронів по НПЗ. До країни наразі прямує найбільша партія імпортного пального з початку паливної кризи.