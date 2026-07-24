Почему американские НПЗ работают почти на полную мощность

Нефтеперерабатывающие заводы США вышли на рекордный уровень загрузки из-за стремительного роста мирового спроса на дизельное топливо и авиационный керосин, сообщает Financial Times. По данным Управления энергетической информации США (EIA), средний уровень загрузки предприятий достиг 96%, а в отдельных регионах, в частности на Среднем Западе и в Скалистых горах, показатель уже достиг 100%.

По информации издания, ситуация стала следствием сразу нескольких факторов. После фактического закрытия Ираном Ормузского пролива многие государства начали активнее закупать топливо в США. Дополнительное влияние оказали атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые сократили объемы производства, а также временный запрет России на экспорт дизельного топлива.

На этом фоне американские производители значительно увеличили экспорт. По оценкам EIA, чистый экспорт нефтепродуктов из США в этом году может стать самым высоким за всю историю наблюдений, а поставки дизельного топлива уже почти на треть превышают показатели прошлого года.

Какие риски возникают для мирового рынка

Резкое увеличение спроса положительно сказалось на финансовых результатах американских нефтеперерабатывающих компаний. Маржа переработки существенно выросла, поскольку цены на дизельное топливо, бензин и авиакеросин растут быстрее, чем стоимость сырья. Наибольшую выгоду получают такие компании, как Valero и Marathon Petroleum.

Впрочем, эксперты отмечают, что работа заводов практически без резерва мощностей создает дополнительные риски. Любые аварии, сезонные ураганы или перебои с поставками сырья могут быстро привести к еще большему дефициту топлива и новому росту цен.

Дополнительным фактором беспокойства остается состояние стратегического нефтяного резерва США. Его объем сократился примерно до 311 миллионов баррелей, что является самым низким уровнем с 1983 года. По мнению аналитиков, в настоящее время главной проблемой мирового рынка становится уже не нехватка сырой нефти, а дефицит мощностей для ее переработки, поэтому готовые нефтепродукты дорожают быстрее, чем сама нефть.

Между тем Россия, входящая в число крупнейших нефтяных держав мира, вынуждена импортировать бензин из Индии после ударов украинских дронов по НПЗ. В страну сейчас направляется крупнейшая партия импортного топлива с начала топливного кризиса.