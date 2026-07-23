Какая партия бензина направляется в Россию

По данным аналитической компании Kpler, танкер с 42 тысячами тонн бензина должен прибыть в воскресенье, 26 июля, в терминал "Белое море" на севере России, пишет Financial Times.

Аналитики проследили путь бензина, предназначенного для России:

18 июня топливо погрузили с индийского НПЗ на судно Agni;

6 июля танкер полностью перегрузил бензин на судно Garnet вблизи египетского порта Дамьетта в Средиземном море;

а по состоянию на 22 июля "Garnet" уже направлялся на север вдоль побережья Норвегии.

Ранее СМИ сообщали, что из Индии в Россию уже отправили в общей сложности не менее 60 тысяч тонн бензина на различных танкерах.

Однако груз, который должен прибыть на этой неделе, может стать крупнейшей разовой партией импортного бензина с начала топливного кризиса.

В чем главный парадокс

Бензин, следующий в Россию, был загружен на индийском НПЗ Vadinar.

Этот завод принадлежит компании Nayara Energy, в которой 49% акций контролирует российская государственная "Роснефть".

В Nayara, разумеется, отрицают продажу топлива России, заявив, что не планировали и не планируют никаких поставок. Компания подчеркнула, что якобы "остается приверженной обеспечению потребностей индийского рынка и спроса на топливо по всей территории Индии".

В то же время специалисты Kpler подсчитали, что более 90% нефти, переработанной заводом Vadinar в 2026 году, было российского происхождения.

Возникла парадоксальная ситуация: переработанная российская нефть возвращается обратно в Россию из страны, которая после 2022 года стала одним из крупнейших морских импортеров российского сырья,

– отмечает издание.

Таким образом, импорт больших партий бензина из Индии ярко демонстрирует масштабы топливного кризиса в России и показывает, как украинские атаки вынудили одну из крупнейших нефтедобывающих стран мира искать помощи за рубежом.

Напомним, Россия обратилась за помощью не только к Индии. Беларусь резко увеличила продажи бензина Москве . В июне она поставила в три раза больше топлива, чем месяцем ранее, и в 184 раза больше, чем за тот же период 2025 года.