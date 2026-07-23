Яка партія бензину прямує до Росії

За даними аналітичної компанії Kpler, танкер із 42 тисячами тонн бензину має прибути в неділю, 26 липня, до термінала "Біле море" на півночі Росії, пише Financial Times.

Аналітики простежили шлях бензину для Росії:

18 червня пальне завантажили з індійського НПЗ на судно Agni;

6 липня танкер повністю перевантажив бензин на судно Garnet поблизу єгипетського порту Дам'єтта у Середземному морі;

а станом на 22 липня Garnet уже прямував на північ уздовж узбережжя Норвегії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з Індії до Росії вже відправили загалом щонайменше 60 тисяч тонн бензину різними танкерами.

Однак вантаж, який має прибути цього тижня, може стати найбільшою одноразовою партією імпортного бензину від початку паливної кризи.

У чому головний парадокс

Бензин, який прямує до Росії, завантажили з індійського НПЗ Vadinar.

Цей завод належить компанії Nayara Energy, у якій 49% акцій контролює російська державна "Роснєфть".

У Nayara, звісно, заперечують продаж пального Росії, заявивши, що не планували і не планують жодних постачань. Компанія наголосила, що буцімто "залишається відданою забезпеченню потреб індійського ринку та попиту на пальне по всій території Індії".

Водночас фахівці Kpler підрахували, що понад 90% нафти, яку переробив завод Vadinar у 2026 році, було російського походження.

Виникла парадоксальна ситуація: перероблена російська нафта повертається назад до Росії з країни, яка після 2022 року стала одним із найбільших морських імпортерів російської сировини,

– зазначає видання.

Таким чином, імпорт великих партій бензину з Індії яскраво демонструє масштаби паливної кризи в Росії й показує, як українські атаки змусили одну з найбільших нафтовидобувних держав світу шукати допомоги за кордоном.

Нагадаємо, Росія звернулася за допомогою не лише до Індії. Білорусь різко збільшила продажі бензину Москві. У червні вона поставила утричі більше пального, ніж місяцем раніше і у 184 рази більше, ніж у той же період 2025-го.