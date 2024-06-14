Світовий ВВП втрачає 8,9 трильйона доларів через негативні емоції працівників
Джерело:CNN Business
Виявилося, що співробітники, які відчувають себе нещасними на роботі, завдають 8,9 трильйона доларів збитків для світового ВВП. Такий висновок був зроблений після опитування 128 278 співробітників у понад 140 країнах.
Як робітники впливають на ВВП
Gallup State of the Global Workplace зазначили, що негативні емоції працівників безпосередньо впливають на їх продуктивність праці.
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Зокрема дослідження компанії показало, що приблизно 20% працівників щодня почуваються самотніми, злими або сумними, а 41% відчувають стрес.
Серед тих, хто почувається самотнім:
- молоді працівники – 22%;
- ті, хто працювали дистанційно повний робочий день – 25%;
- ті, хто почувався відстороненим від роботи – 31%.
Коли співробітники вважають свою роботу та робочі відносини значущими, у них високий рівень щоденного задоволення та низький рівень негативних щоденних емоцій. Половина співробітників, глибоко залучених у роботу, загалом досягають успіху в житті,
– написали у доповіді Gallup.
Торік лише 23% співробітників були активно зайняті на роботі й ставилися до своїх обов'язків з ентузіазмом. А от 63% працівників вказали, що не прив'язані до свого місця роботи й працюють на "автопілоті".
Де найбільша залученість працівників
- США та Канада – 33%;
- Австралія та Нова Зеландія – 60%;
- Південна Азія – найнижчий показник у 13%.