Світовий ВВП втрачає 8,9 трильйона доларів через негативні емоції працівників

Виявилося, що співробітники, які відчувають себе нещасними на роботі, завдають 8,9 трильйона доларів збитків для світового ВВП. Такий висновок був зроблений після опитування 128 278 співробітників у понад 140 країнах.

Як робітники впливають на ВВП

Gallup State of the Global Workplace зазначили, що негативні емоції працівників безпосередньо впливають на їх продуктивність праці.

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Зокрема дослідження компанії показало, що приблизно 20% працівників щодня почуваються самотніми, злими або сумними, а 41% відчувають стрес.

Серед тих, хто почувається самотнім:

молоді працівники – 22%;

ті, хто працювали дистанційно повний робочий день – 25%;

ті, хто почувався відстороненим від роботи – 31%.

Коли співробітники вважають свою роботу та робочі відносини значущими, у них високий рівень щоденного задоволення та низький рівень негативних щоденних емоцій. Половина співробітників, глибоко залучених у роботу, загалом досягають успіху в житті,

– написали у доповіді Gallup.

Дослідники сказали, що просиджування без діла на роботі дає більше негативних емоцій, ніж безробіття.

Торік лише 23% співробітників були активно зайняті на роботі й ставилися до своїх обов'язків з ентузіазмом. А от 63% працівників вказали, що не прив'язані до свого місця роботи й працюють на "автопілоті".

Де найбільша залученість працівників