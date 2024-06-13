Попит на уран стрімко зростає

Зростання цін на уран також вплинуло на фондовий ринок: вартість деяких гірничодобувних компаній у Канаді, де є багаті уранові родовища, за останні чотири роки зросла більш ніж на 400%.

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Канадські компанії запускають нові проєкти, нарощують потужності існуючих і відновлюють покинуті шахти.

Зауважте! Попит на уран різко впав після катастрофи на японській атомній електростанції Фукусіма у березні 2011 року.

Однак зараз у світі будується 61 АЕС, ще 90 проєктів перебувають на стадії планування. Крім того, розглядається можливість відновлення роботи понад 300 станцій, які були закриті.

Хто активно скуповує уран

Попит на уран стрімко зростає з боку Китаю, Індії, Японії, США та Європи. Президент аналітичної компанії TradeTech Треві Клінгбіл прогнозує, що попит на уран може перевищити пропозицію на 100 мільйонів фунтів (128 мільйонів доларів) у 2030-х роках.

Зауважте! За прогнозами, попит з боку ядерних реакторів перевищить пропозицію до 2040 року. В розширенні ядерної енергетики лідирують Китай та Індія.

Дефіцит урану посилюється через розрив зв'язків з Росією, яка постачала необроблений і збагачений уран для багатьох АЕС у Європі та інших частинах світу. США наразі повністю заборонили використання російського урану.

До слова! Понад половину світового урану нині постачають Казахстан і Канада, забезпечуючи 40% і 21% відповідно.