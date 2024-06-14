Как рабочие влияют на ВВП
Gallup State of the Global Workplace отметили, что негативные эмоции работников непосредственно влияют на их производительность труда.
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В частности исследование компании показало, что примерно 20% работников ежедневно чувствуют себя одинокими, злыми или грустными, а 41% испытывают стресс.
Среди тех, кто чувствует себя одиноким:
- молодые работники – 22%;
- те, кто работали дистанционно полный рабочий день – 25%;
- те, кто чувствовал себя отстраненным от работы – 31%.
Когда сотрудники считают свою работу и рабочие отношения значимыми, у них высокий уровень ежедневного удовлетворения и низкий уровень негативных ежедневных эмоций. Половина сотрудников, глубоко вовлеченных в работу, в целом достигают успеха в жизни,
– написали в докладе Gallup.
В прошлом году только 23% сотрудников были активно заняты на работе и относились к своим обязанностям с энтузиазмом. А вот 63% работников указали, что не привязаны к своему месту работы и работают на "автопилоте".
Где наибольшая вовлеченность работников
- США и Канада – 33%;
- Австралия и Новая Зеландия – 60%;
- Южная Азия – самый низкий показатель в 13%.