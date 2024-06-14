Как рабочие влияют на ВВП

Gallup State of the Global Workplace отметили, что негативные эмоции работников непосредственно влияют на их производительность труда.

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В частности исследование компании показало, что примерно 20% работников ежедневно чувствуют себя одинокими, злыми или грустными, а 41% испытывают стресс.

Среди тех, кто чувствует себя одиноким:

молодые работники – 22%;

те, кто работали дистанционно полный рабочий день – 25%;

те, кто чувствовал себя отстраненным от работы – 31%.

Когда сотрудники считают свою работу и рабочие отношения значимыми, у них высокий уровень ежедневного удовлетворения и низкий уровень негативных ежедневных эмоций. Половина сотрудников, глубоко вовлеченных в работу, в целом достигают успеха в жизни,

– написали в докладе Gallup.

Обратите внимание! Исследователи сказали, что просиживание без дела на работе дает больше негативных эмоций, чем безработица.

В прошлом году только 23% сотрудников были активно заняты на работе и относились к своим обязанностям с энтузиазмом. А вот 63% работников указали, что не привязаны к своему месту работы и работают на "автопилоте".

Где наибольшая вовлеченность работников