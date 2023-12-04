SWIFT-перекази без додаткової комісії: які інновації ввів "Приватбанк"

SWIFT-перекази в Україну без комісії будуть доступні у одній з європейських країн. Це частина міжнародної політики "Приватбанку".

Як тепер будуть здійснюватись SWIFT-перекази через "Приватбанк"

Для українців, які перебувають у Чехії "Приватбанк" прибрав комісію при SWIFT-переказах. Йдеться про платежі, які здійснюються саме в Україну.

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Представники "Приватбанку" пояснили, що ця інновація була введена для того, аби українці, які перебувають у Чехії могли фінансово допомогти своїм родинам в Україні та безперешкодно здійснювати донати на армію. Щоб отримати SWIFT-перекази в кронах без додаткової комісії, громадянин має скористатися сервісом Citibank EUROPE PL.

Повідомляється, що "Приватбанк" відкрив новий кореспондентський рахунок в Citibank N.A. в чеській національній валюті. Представники банку заявляють про бажання вибудовувати нові зв'язки з іншими європейськими фінустановами.

Щоб здійснити міжнародний SWIFT-переказ необхідно сформувати спеціальні реквізити. Для цього потрібно скористатися сервісом "Приват24".

Валютні перекази здійснюються без комісії саме на гривневий рахунок.

Головні переваги отримання SWIFT-переказів через Приватбанк – відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн відстеження переказів, спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів,

– повідомляють представники "Приватбанку"

У фінансовій установі повідомили, що кошти надходять на рахунок протягом 24 годин. Однак, близько 40% від усіх переказів зараховуються до 5 хвилин.