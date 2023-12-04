Що за свердловини
Дві свердловини є повністю новими тоді як третя є відновленою з ліквідаційного фонду. Наприклад одна з нових свердловин є розвідувальною і пробурена на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння обрали завдяки 3D-сейсморозвідувальним дослідженням.
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Інша нова свердловина пробурена в родовищі, яке працює вже 50 років та є оціночно-експлуатаційною. Місце для буріння обрали на підставі аналізу залишкового потенціалу газоконденсатних покладів.
Третя свердловина перебувала у ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Для відновлення її роботи були проведені капітальний ремонт, реліквідація та підготовка до ГРП. Зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт.
Наповненість газосховищ ЄС
- У газових сховищах сконцентровано 109,779 мільярда кубометрів газу – що на 3,2 мільярда кубометра більше за історичний максимум до цього моменту.
- Європейські країни заповнили газом свої підземні сховища на цільові 90% до опалювального сезону ще в середині серпня. Раніше у Єврокомісії розраховували досягти таких показників лише до листопада.
- Частка російського газу у 2021 році складала 45 – 48%, а нині впала до 13% – за третій квартал 2023 року.
- Ціни на газ стабілізувалися на рівні близько 300 доларів за тисячу кубометрів – це приблизно середня ціна з 2011 року.