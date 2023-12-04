Что за скважины
Две скважины полностью новые тогда как третья восстановлена из ликвидационного фонда. Например, одна из новых скважин является разведывательной и пробурена на недавно открытом месторождении. Место для бурения выбрали благодаря 3D-сейсморазведывательным исследованиям.
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Другая новая скважина пробурена в месторождении, которое работает уже 50 лет и является оценочно-эксплуатационным. Место для бурения было выбрано на основании анализа остаточного потенциала газоконденсатных залежей.
Третья скважина находилась в ликвидационном фонде 35 лет. Для восстановления работы были проведены капитальный ремонт, реликвидация и подготовка к ГРП. Наружный подрядчик успешно выполнил двухстадийный гидроразрыв, благодаря которому удалось получить высокий дебит.
Наполненность газохранилищ ЕС
- В газовых хранилищах сконцентрировано 109,779 миллиарда кубометров газа – что на 3,2 миллиарда кубометров больше исторического максимума к этому моменту.
- Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали добиться таких показателей только до ноября.
- Доля российского газа в 2021 году составляла 45 – 48%, а сейчас упала до 13% – за третий квартал 2023 года.
- Цены на газ стабилизировались на уровне около 300 долларов за тысячу кубометров – это примерно средняя цена с 2011 года.