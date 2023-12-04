Что за скважины

Две скважины полностью новые тогда как третья восстановлена из ликвидационного фонда. Например, одна из новых скважин является разведывательной и пробурена на недавно открытом месторождении. Место для бурения выбрали благодаря 3D-сейсморазведывательным исследованиям.

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Другая новая скважина пробурена в месторождении, которое работает уже 50 лет и является оценочно-эксплуатационным. Место для бурения было выбрано на основании анализа остаточного потенциала газоконденсатных залежей.

Третья скважина находилась в ликвидационном фонде 35 лет. Для восстановления работы были проведены капитальный ремонт, реликвидация и подготовка к ГРП. Наружный подрядчик успешно выполнил двухстадийный гидроразрыв, благодаря которому удалось получить высокий дебит.

Наполненность газохранилищ ЕС