Доставка газу: які тарифи зараз діють в Україні

Тариф на доставку газу наразі залишається незмінним. Варто зазначити, що розмір плати варіюється залежно від області проживання споживачів.

Які діють тарифи на доставку газу

Нині тариф на газ коливається від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Вартість залежить від регіону, де ви проживаєте: у густонаселених областях тариф буде нижчий, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури розподіляються на більшу кількість споживачів.

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Причина полягає в тому, що розмір платежу визначається обсягом використання блакитного палива за минулий газовий рік. Саме це вплине на суми у платіжках.

Зауважте! Формула розрахунку виглядає наступним чином: тарифи облгазу помножити на обсяг кубометрів за період з 1 жовтня по 30 вересня 2023 року і поділити на 12. Це визначить щомісячну плату за доставку.

Водночас споживачам рекомендують врахувати нововведення, яке набрало чинності в Україні з січня. Тепер поряд із звичайними рахунками за газ, запроваджено третю платіжку, яка передбачає оплату за обслуговування внутрішньобудинкових мереж.