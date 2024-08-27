Як економити при використанні кондиціонера

Аби зекономити, непотрібно відмовлятись від електроприладів, треба лише правильно користуватись цією технікою. Не менш важливим є і вибір правильного пристрою.

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Якщо ви тільки готуєтесь придбати кондиціонер, обирайте інверторний пристрій. Основною перевагою цієї техніки є те, що така модель не буде вимикатися, вона лише переходитиме в режим зниженої потужності у момент, коли температура у приміщені сягнула бажаного рівня.

Аби зекономити на використанні кондиціонера, необов'язково купувати новий пристрій. Достатньо буде дотримуватись певних правил:

не відкривати вікна і двері, під час роботи кондиціонера;

уникати потрапляння прямих сонячних променів у приміщення завдяки встановленню жалюзів або спеціальної світловідбивальної плівки на вікна;

використовувати режим "Еко".

Зверніть увагу! Українці можуть економити, використовуючи двозонні лічильники.