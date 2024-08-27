Как экономить при использовании кондиционера

Чтобы сэкономить, не нужно отказываться от электроприборов, надо только правильно пользоваться этой техникой. Не менее важным является и выбор правильного устройства.

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Если вы только готовитесь приобрести кондиционер, выбирайте инверторное устройство. Основным преимуществом этой техники является то, что такая модель не будет выключаться, она только перейдет в режим пониженной мощности в момент, когда температура в помещении достигла желаемого уровня.

Чтобы сэкономить на использовании кондиционера, необязательно покупать новое устройство. Достаточно будет придерживаться определенных правил:

не открывать окна и двери, во время работы кондиционера;

избегать попадания прямых солнечных лучей в помещение благодаря установке жалюзи или специальной светоотражающей пленки на окна;

использовать режим "Эко".

Обратите внимание! Украинцы могут экономить, используя двухзонные счетчики.