Как экономить при использовании кондиционера
Чтобы сэкономить, не нужно отказываться от электроприборов, надо только правильно пользоваться этой техникой. Не менее важным является и выбор правильного устройства.
Читайте также Жесткие ограничения электроэнергии: как долго они будут продолжаться в Украине
Если вы только готовитесь приобрести кондиционер, выбирайте инверторное устройство. Основным преимуществом этой техники является то, что такая модель не будет выключаться, она только перейдет в режим пониженной мощности в момент, когда температура в помещении достигла желаемого уровня.
Чтобы сэкономить на использовании кондиционера, необязательно покупать новое устройство. Достаточно будет придерживаться определенных правил:
- не открывать окна и двери, во время работы кондиционера;
- избегать попадания прямых солнечных лучей в помещение благодаря установке жалюзи или специальной светоотражающей пленки на окна;
- использовать режим "Эко".
Обратите внимание! Украинцы могут экономить, используя двухзонные счетчики.