Какие действуют тарифы на доставку газа

Сейчас тариф на газ колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Стоимость зависит от региона, где вы проживаете: в густонаселенных областях тариф будет ниже, поскольку расходы на содержание газовой инфраструктуры распределяются на большее количество потребителей.

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Причина заключается в том, что размер платежа определяется объемом использования голубого топлива за прошлый газовый год. Именно это повлияет на суммы в платежках.

Заметьте! Формула расчета выглядит следующим образом: тарифы облгаза умножить на объем кубометров за период с 1 октября по 30 сентября 2023 года и разделить на 12. Это определит ежемесячную плату за доставку.

В то же время потребителям рекомендуют учесть нововведение, которое вступило в силу в Украине с января. Теперь наряду с обычными счетами за газ, введена третья платежка, которая предусматривает оплату за обслуживание внутридомовых сетей.