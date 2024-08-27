Які діють тарифи на доставку газу

Нині тариф на газ коливається від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Вартість залежить від регіону, де ви проживаєте: у густонаселених областях тариф буде нижчий, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури розподіляються на більшу кількість споживачів.

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Причина полягає в тому, що розмір платежу визначається обсягом використання блакитного палива за минулий газовий рік. Саме це вплине на суми у платіжках.

Зауважте! Формула розрахунку виглядає наступним чином: тарифи облгазу помножити на обсяг кубометрів за період з 1 жовтня по 30 вересня 2023 року і поділити на 12. Це визначить щомісячну плату за доставку.

Водночас споживачам рекомендують врахувати нововведення, яке набрало чинності в Україні з січня. Тепер поряд із звичайними рахунками за газ, запроваджено третю платіжку, яка передбачає оплату за обслуговування внутрішньобудинкових мереж.