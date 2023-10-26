Тариф на електроенергію в листопаді: хто платитиме більше

З 1 листопада для деяких споживачів електроенергії піднімуть тариф. Здебільшого йдеться про малих непобутових користувачів.

Для кого зросте вартість електроенергії

Наступного місяця ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів зміняться. Такий процес зумовлений постановою НКРЕКП та відбувається щомісяця.

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До вартості послуг входять:

ціну купівлі електроенергії на ринку;

тариф на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Як зміниться ціна на світло

Тож, малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть:

за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:

I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":

I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Для звичайних українців тариф залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину.