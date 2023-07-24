Тариф на електроенергію: коли українцям чекати підняття цін

Підвищення вартості електроенергії значно збільшило суму комунальних для кожного українця. Однак, як кажуть експерти, в майбутньому нам варто чекати ціну у два рази більшу за теперішню, питання лише в тому, коли це станеться.

Коли зросте тариф на електроенергію

Після цьогорічного зростання тарифу на електроенергію, в українців значно погіршилось фінансове становище. Ймовірно, більше підняття цін не буде, принаймні до закінчення наступного опалювального сезону.

Читайте також Відключення можуть бути знову: яка ймовірність, що електроенергії не вистачатиме цієї зими

Важко спрогнозувати, які наслідки будуть після наступного перегляду тарифів. Оскільки, теперішнє зростання стало причиною масових хвилювань серед населення.

Якою буде ціна на електроенергію у 2024 році

Перегляд тарифу у червні 2023 року не виправив складну економічну ситуацію у енергосистемі. За словами представників НКРЕК, українцям варто очікувати ціну близько 5,5 гривні за кіловат-годину. Лише така вартість тарифу дасть можливість енергосистемі відновлюватись.

У червні ціна на електроенергію збільшилась до 2,64 гривні за кіловат-годину.

Експерти вважають, що на сьогодні, вартість 1 кіловат-години для пересічного українця мала б бути 7 гривень. Зараз різницю між актуальною та ринковою ціною покривають генеруючі компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Однак, аварійний механізм ПСО не зможе працювати на постійній основі.

Чи чекати українцям зниження цін на електроенергію

На теперішній момент, Україна не зможе провести зниження тарифів. Чекати варто лише значних підвищень.

Читайте також Невже цієї зими знову без світла: якою буде ситуація з електроенергією

Раніше Володимир Кудрицький – голова "Укренерго", у інтерв'ю Forbes зазначив, що близько 50% потужностей, які українська система мала до вторгнення, тимчасово втрачено.

Різниця, яку покривають "Енергоатом" та "Укргідроенерго" – значна сума, яка б дозволила прискорити темпи відродження. Але залучати цей ресурс поки неможливо.